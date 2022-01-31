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لبنان | بيان جديد من الأمن العام.. ماذا جاء فيه؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

الأمن العام

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تمديد مهلة استقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقرات الأمن العام اعتباراً من تاريخ 1/02/2022 ولغاية تاريخ 28/02/2022.

وقالت في بيان نشرته عبر “تويتر”: “تُقدم الطلبات في المديرية العامة للأمن العام، المبنى المركزي رقم 1، أمانة السر العامة، مقابل قصر العدل”.

وأضافت: “مزيد من المعلومات وللاطلاع على المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت: http://general-security.gov.lb”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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