لبنان | طقس لبنان بين الشتاء والصحو في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم ولغاية الظهر قبل ان يتأثر بكتل رطبة وباردة اعتيادية بعد الظهر مع استراحة الاربعاء لتتجدد ليل الخميس.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و١٣ درجة بقاعا بين ١ و٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ٩ درجة

٢- الجو: غائم جزئيا يتحول ممطر احيانا بعد الظهر مع تساقط ثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر

٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة بين ٢٠ و٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ٩٥ ٪

٥- الضغط الجوي hpa١٠١٢

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الثلاثاء: طقس غائم ومتقلب بين الصحو والامطار المحلية، والحرارة مستقرة على الشكل التالي، ساحلا بين ٩ و١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و٦ درجات وبقاعا بين ١ و ٨ درجات، الرياح جنوبية غربية معتدلة ٣٠ الى ٤٠كم/س

الاربعاء: طقس مستقر غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ١٠ و١٧ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٤ و١٠ درجات وبقاعا بين ١ و ١١ درجات، الرياح شرقية ضعيفة ١٥ الى ٢٥كم/س.