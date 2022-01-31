لبنان | طقس لبنان بين الشتاء والصحو في الأيام المقبلة

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توقعات الطقس في لبنان
يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم ولغاية الظهر قبل ان يتأثر بكتل رطبة وباردة اعتيادية بعد الظهر مع استراحة الاربعاء لتتجدد ليل الخميس.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و١٣ درجة بقاعا بين ١ و٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ٩ درجة
٢- الجو: غائم جزئيا يتحول ممطر احيانا بعد الظهر مع تساقط ثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة بين ٢٠ و٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي hpa١٠١٢
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة
الثلاثاء: طقس غائم ومتقلب بين الصحو والامطار المحلية، والحرارة مستقرة على الشكل التالي، ساحلا بين ٩ و١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و٦ درجات وبقاعا بين ١ و ٨ درجات، الرياح جنوبية غربية معتدلة ٣٠ الى ٤٠كم/س
الاربعاء: طقس مستقر غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ١٠ و١٧ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٤ و١٠ درجات وبقاعا بين ١ و ١١ درجات، الرياح شرقية ضعيفة ١٥ الى ٢٥كم/س.