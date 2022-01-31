لبنان | الدولار الأسود يفتتح الأسبوع “على الواطي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

سجل دولار السوق السوداء اليوم الإثنين انخفاضاً إضافياً، إذ تراوح ما بين الـ21900 ليرة لبنانية للشراء و21800 ليرة لبنانية للبيع.

وقالت وزارة المالية اللبنانية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 إنها تخطط لاعتماد “سعر صرف واقعي” في الموازنة دون أن تحدد سعرا للصرف.

وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10،083 خلال العام بأكمله.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار.

أما أسعار الصرف التي ذكرتها الوزارة في وثيقتها فهي أسعار غير رسمية خارج النظام البنكي.

وتوقعت الوزارة في الوثيقة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021.

ويعاني لبنان منذ نهاية عام 2019 من واحدة من أسوا أزمات الركود الاقتصادي الوطنية في العالم والتي تفاقمت بسبب الديون التي تراكمت في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدات دولية.

وأصدر البنك الدولي بيانًا صحفيًا الثلاثاء، مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان، والذي اتهم فيه “النخبة” بالتورط في كساد اقتصاد البلاد.

وقال البنك الدولي، إن كساد الاقتصاد اللبناني “من تدبير قيادات النخبة في البلاد”، و”يُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل”.