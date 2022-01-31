لبنان | سيرج داغر لصوت الناس: المهمّ ان يخسر حزب الله في الانتخابات النيابية اكثريته النيابية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:09 صباحاً - رأى الامين العام لحزب الكتائب سيرج داغر أن الحاكم الفعلي في البلاد هو حزب الله ولا احد آخر، قائلا: “رئيس الجمهورية والحكومة ورئيس المجلس جزء من فراغ”.

وعلّق في حديث الى “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، على موضوع الورقة الكويتية، بالقول: “اخجل ان يحمل العرب الينا هذه الورقة.. اذ ان المطالب العربية في الورقة اصلاحات في الداخل ومكافحة الفساد وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وتعزيز دور الجيش وكل هذه بديهيات وطنية “.

ورأى ان “الورقة الكويتية هي الفرصة الاخيرة كي لا اقول الانذار الاخير فلبنان لم يعد يحتمل ولا خروج من الازمة من دون imf ولا imf من دون تغطية عربية ودولية”.

وشدد على ان “اللبنانيين اليوم بحالة مقاومة لـ “المقاومة”.. وما اوصلنا الى هنا حلف المافيا والميليشيا “.

واعتبر انه “ان اظهرت الدولة اللبنانية خفة بالتعاطي مع الورقة الكويتية “مطرح ما نحنا اليوم نعمة امام يلي رح نشوفوا بعدين”.

واشار الى ان :قوة لبنان ليست بارسال مرتزقة الى سوريا واليمن والعراق بل قوة لبنان بشرعيّته وبقوة دولته”.

ورأى ان :هناك مسؤولية دولية واقليمية لرفع هيمنة ايران في لبنان التي تتم من خلال حزب الله ويجب دعم من يقول لا في الداخل لحزب الله”.

واعتبر ان “لحظة التسوية الرئاسية وانتخاب ميشال عون واقرار قانون انتخابي اوصل اكثرية لحزب الله اوصلت البلاد الى هنا”.

واعتبر انه “علينا كلبنانيين الا نتعاطى مع الامور كمتفرجين والمهمّ ان يخسر حزب الله في الانتخابات النيابية اكثريته النيابية فذلك يؤثر ايضا على الانتخابات الرئاسية ايضا “.

وقال: “اعتقد اننا بعد الانتخابات سنذهب الى تطوير للصيغة اللبنانية. واضح انها كما هي اليوم انتهت وواضح ان حزب الله يحاول ان يحقق مكاسب اليوم.. يجب تطبيق وتطوير اتفاق الطائف “.

وتابع: “من الجيد ان نتحدث عن سلاح حزب الله كمعضلة بعد ان كنا نتحدث عنه كمسلّمة”.

واضاف: “في كلّ مرّة تعرض لبنان لاعتداء اسرائيلي كانت دول العالم العربي تقف مع لبنان وحزب الله والمشكلة بدأت حين بدأ حزب الله يقاتل في سوريا”.

واعتبر ان “ما يناقشه السياديون في لبنان هو نقاش الدولة والمكونات في كيفية الدفاع عن لبنان اما الاستراتيجية الدفاعية فالجيش اللبناني وحده يضعها بناء على قرار الدولة في كيفية حماية لبنان”.

وعن تعليق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عمله السياسي، قال: “الحريري قدّم نموذجا في الاعتدال يجب ان يتمّ المحافظة عليه هذا من

ناحية ولكن من ناحية اخرى حصلت اخطاء كثيرة في الاداء السياسي شق له علاقة بالتسويات وشق له علاقة بالاداء بادارة شؤون الدولة وتيار المستقبل يدفع ثمن الاخطاء”.

وردا على سؤال، اشار الى انه “ليس لدينا القدرة ولا الرغبة في نزع سلاح حزب الله ولكن “هيك مش ماشي الحال بمنطق التسويات مع حزب الله”.

وشدد على ان لا خلاف عقائديا مع ايران ولكن “نحن ضد التدخل الايراني لا بل هيمنة ايران على لبنان من خلال حزب الله”.