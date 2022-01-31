لبنان | جيري ماهر: “بهاء الحريري” كان رافضا للتسويات وتبين للجميع انه كان محقاً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أشار المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر الى ان الأساس بالاختلاف بين الشيخ بهاء والرئيس سعد الحريري أن بهاء كان يرفض التسويات والتحالفات الثلاثية والرباعية وانتخاب الرئيس ميشال عون وبعد ما رأيناه تبين أن بهاء الحريري كان محقاً”.

وشدد ماهر على انه “لا يمكننا القول أن التسوية الرئاسية منعت الحرب الأهلية فكل ما حصل في لبنان خلال الـ10 سنوات الأخيرة كان يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية بل على العكس هذه التسويات هدمت البلد وهجرت اللبنانيين”.

وعن موضوع الانتخابات وامكانية ترشّح الشيخ بهاء، أكّد ماهر ان “سوا للبنان” ستعلن عن مرشحيها للانتخابات النيابية المقبلة في وقت قريب جدا وسيكون هناك مرشحين لها في مختلف الاقضية والدوائر وهذا المشروع اللاطائفي هدفه استرداد واعادة بناء الوطن”.

وتابع ماهر: “بعد تفجير المرفأ، قرار بهاء الجريري بان يقوم بكل ما يلزم لمساعدة اللبنانيين والانفجار حثّه على ايجاد مؤسسات لتنفيذ هذا الامر وهو يسعى لاستكمال مشروع الشهيد رفيق الحريري الذي استشهد من اجله في لبنان.