لبنان | وزير الاقتصاد: هناك تحرك مع القضاء هذا الاسبوع في ملف احتكار المازوت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

اشار وزير الاقتصاد امين سلام الى انه سيكون هناك تحرك مع القضاء هذا الاسبوع في ملف احتكار المازوت، وسيتم لمس الموضوع من قبل المواطنين، ونحن نتابع ملف الاحتكار بطريقة امنية، ونحن سنعمل على الموضوع خلال الاسبوع القادم بشكل يومي.

واعتبر سلام في حديث تلفزيوني، بانه يستحيل الاتكال على مراقبي وزارة الاقتصاد، ونحن نعتمد على المواطنين والمجتمع المدني في موضوع مراقبة اسعار المنتجات الغذائية. واكد بانه لو يعطي القضاء امكانية اقفال التعاونيات بالشمع الاحمر، سأذهب في هذا الخيار.

وذكر بان احد الاصلاحات التشريعية قانون يتم العمل عليه هو قانون المنافسة، وهذا القانون مسؤولة عنه وزارة الاقتصاد، كما ان غرامات قانون حماية المستهلك لا يردع التجار، وهذه القوانين ستردع التجار في الفترة المقبلة.