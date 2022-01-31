لبنان | وزير الاشغال يكشف عن موعد إقرار الموازنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

كشف وزير الاشغال علي حمية أنه “من المفترض أن تقر الموازنة نهاية الأسبوع على تحول بعدها إلى المجلس النيابي”.

حمية وفي حديث لقناة “الجديد”، لفت الى ان المساعدات الإجتماعية هي أولى الأوليات لكنها بحاجة إلى “حسبة” لدراسة المدة التي يمكن للدولة أن تكمل بها وهذا سبب تأخر إقرارها وهو السبب عينه الذي أدى للتأخر في إقرار سلفة الكهرباء”.

واكّد حمية ان “الأجواء إيجابية داخل جلسات الموازنة ونسعى إلى موازنة لا تمس جيوب المواطنين وندرس كل مادة بتفاصيلها وهذا يحتاج إلى وقت”.

واشار الى انه “طلبنا من وزارة المالية رسم أكثر من سيناريو على أكثر من سعر للدولار الجمركي للإطلاع عليهم قبل الإتفاق على تحديد السعر الأنسب”.