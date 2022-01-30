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لبنان | حادث سير مروع على طريق الزهراني

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 9:29 مساءً

حادث- تعبيرية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن وقوع حادث سير مروع على طريق الزهراني بسبب حفرة كبيرة في وسط الطريق ما أدى إلى جرح خمسة أشخاص. وهرعت إلى المكان فرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التابع للإسعاف الرسالي ونقلوا الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

وأفاد احد الشهود العيان عن وقوع حوادث عدة جراء السرعة وعدم الانتباه للحفرة الكبيرة وسط الطريق.

لذلك علت المناشدات للمواطنين بغية توخي الحذر عند سلوك طريق صور الزهراني صيدا بسبب الحفرة الكبيرة. كما مناشدة المسؤولين معالجتها لتلافي مزيد من الحوادث والضحايا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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