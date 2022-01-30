لبنان | وزارة الخارجية: بو حبيب شدد على حاجة لبنان لاستعادة العلاقات التاريخية بأشقائه العرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 8:44 مساءً

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الوزير عبدالله بوحبيب قام بزيارة الى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية، حيث التقى فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وسلمه رسالة موجهة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى صاحب السمو امير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الوزير بوحبيب شارك اليوم في اللقاء الوزاري التشاوري حيث قدم عرضاً للأوضاع في لبنان مشدداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الاخوية بأشقائه العرب، مؤكدة أنه كان لهذه الرسالة وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين.

وبحسب البيان، فقد شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الاشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني.