لبنان | خبر سار من الوزير حجار.. “الدفعة الأولى في بداية شهر آذار”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 48 دقيقة

قام وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار بزيارة لبلدة لبعا حيث تفقد مركز التسجيل على منصة دعم للحصول على البطاقة التمويلية والذي خصصته البلدية بالتعاون مع مكتب وشبيبة كاريتاس لبنان – إقليم جزين وشبيبة لبعا لمساعدة العائلات من أبناء البلدة الراغبين بالتسجيل، وذلك عشية إنتهاء المهلة التي حددتها الوزارة للترشيح في 31 كانون الثاني الجاري.

وإثر اطلاعه عن قرب على سير وحصيلة عملية التسجيل حتى الآن، قال حجار في كلمة له: “إن شاء الله قريبا نحقق آمال من هم بحاجة ونستطيع أن ندفع لهم في أول آذار الدفعة الأولى،” شاكرًا على هذا العمل “كاريتاس خصوصًا وكل الجمعيات في لبنان لأنها ساعدتنا على كل الأراضي اللبنانية وقامت بخدمة الناس والمجتمع بعمل تطوعي مجاني كان سيكلفنا ملايين الدولارات لولا عملها ومساعدتها لنا.” وأمل أن “تكون الزيارة الثانية لنضع حجر أساس لمشاريع تنمية وقريبًا موعودين بمشروع تنمية يساعد الناس ويقف بجانبهم”.