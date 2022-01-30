لبنان | الكويت تسلّمت الردّ اللبناني… وزير الخارجية الكويتية: ستتمّ دراسته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 5:03 مساءً

كشف وزير الخارجية الكويتية أحمد ناصر المحمد الصباح أنّ الكويت تسلمت ردا من لبنان على المبادرة الكويتية التي حملها الىى بيروت الأسبوع الماضي وسيتم دراسته، شاكرا للبنان تعاونه وتفاعله مع المطالب التي صاغتها الدول الخليجية، ووصفها بالـ”خطوة إيجابية”.

جاء كلام الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع امين جامعة الدول العربية احمد ابو الغيظ عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب في الكويت. وقد خرج الاجتماع بإدانة عربية جماعية لاعتداءات الحوثيين الارهابية على الامارات والسعودية حيث قال الصباح:” الاجتماع التشاوري بين الوزراء العرب كان إيجابيا وهناك قرار عربي بالإجماع بإدانة الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية والإمارات”.

بدوره اعتبر ابو الغيظ ان الحوثيين مدعومون من قوى خارجية ويرفضون الحل السلمي في اليمن. أما بشأن عودة سوريا الى الجامعة العربية فقال :” لم يتم بحث ملف عودة سوريا للجامعة العربية ولا بد أن يسبق ذلك مشاورات بين الدول الأعضاء.

وبحث وزراء الخارجية العرب،أثناء الاجتماع التشاوري الذي تستضيفه الكويت اليوم، سبل تطوير مجالات التعاون المتعددة بين البلدان الأعضاء في الجامعة العربية، وأطر تنميتها وتطويرها بأبعاد وآفاق واسعة وأكثر شمولية.

وأوضح بيان للخارجية الكويتية اوردته “روسيا اليوم” ان الوزراء العرب بحثوا مجمل القضايا العربية المصيرية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الازمات وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار، بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد، بحسب بيان الخارجية الكويتية.