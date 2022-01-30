لبنان | جعجع مرشّحا الدكاش في كسروان: كل صوت يذهب لـ”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” يعني تمديدًا لأوجاعه بيده

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 2:52 مساءً

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إعادة ترشيح النائب شوقي الدكاش عن أحد مقاعد كسروان المارونية، واعتبر ان “كل صوت يذهب لـ”لتيار الوطني الحر” و”حزب الله” يعني تمديدًا لأوجاعه بيده من دون منّة من أحد”، وأكد ان الانتخابات النيابية تشكل فرصة حقيقية من أجل استبدال الأكثرية الحالية”.

كلام جعجع جاء خلال الخلوة التي نظمتها منسقية كسروان في الحزب بالتعاون مع جهاز الانتخابات ومشاركة النائب دكاش، والامين العام للحزب د. غسان يارد والأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة الأمين المساعد لشؤون الإدارة وليد هيدموس ومعاون الامين العام د. وسام راجي، منسق المنطقة د. شربل زغيب وجهاز الانتخابات وعدد من اعضاء المجلس المركزي، لجنة المنسقية، رؤساء المراكز.

وكان أطل جعجع على المشاركين في الخلوة في اتصال عبر تطبيق zoom أكد فيه ان “الانتخابات النيابية المقبلة ليست كسابقاتها، والمسألة لا تتعلّق بنائب إضافي هنا أو هناك كونها انتخابات مصيريّة بامتياز، ومقومات الخروج من الواقع الراهن لا تزال متوفّرة، حيث تشكل الانتخابات النيابيّة المقبلة فرصة من أجل استبدال الأكثريّة الحاليّة التي لم تحافظ على الدولة ولم تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطن اللبناني، فأوصلته إلى أعلى درجات التخلف والعوز والفقر، واللا كرامة، بعدما تمكّن في خمسينات وستينات القرن الماضي من تحويل لبنان إلى سويسرا الشرق”.

ودعا جعجع “القواتيين إلى أوسع حملة توعية سياسية للناس كي لا يبقوا في جهنم عن طريق الخطأ”، وشدد ان “كل صوت يذهب لـ”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” يعني تمديدًا لأوجاعه بيده من دون منّة من أحد”، مستغربًا شعار التيار في الحفاظ على حقوق المسيحيين بعدما أمعن في إفقارهم وتهجيرهم فيما الأولى الحفاظ عليهم كي نستطيع الحفاظ على حقوقهم، لا من خلال تنفيعهم وتأمين المكاسب لهم وتوظيفهم في أماكن يجب ألا يتم توظيفهم فيها”.

وأكد جعجع ان التغيير لن يحصل سوى من خلال جميع مكوناته، وتوجه الى “جمهور المقاومة المغبون”، سائلًا: “هل نتيجة المقاومة أن نتسوّل لقمة عيشنا وأن يعمد بعض المواطنيين على البحث عن لقمة العيش بين أكوام النفايات؟” لافتًا الى “شعارات كبيرة تُطلق لغش جمهور المقاومة كي يتم الذهاب على ظهره إلى مشاريع لا علاقة لها لا بلبنان ولا باللبنانيين ولا بمصالحهم ولا بجمهور المقاومة”.