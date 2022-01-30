لبنان | عودة: لماذا ينقسم الشعب ساعياً وراء أشخاص لا يهتمون إلّا بمصالحهم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 1:49 مساءً

أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة ضرورة “تذكير الدولة بواجباتها تجاه المواطنين”، واعتبر أنّه “ليس من العدل فرض ضرائب ورسوم على الشعب في ظلّ الأزمة المعيشية الراهنة”.

وطرح عوده خلال قداس إلهي ترأسه في كنيسة القديس جاورجويس في بيروت مجموعة من الأسئلة عن عمل المسؤولين في لبنان: “أيّ زعيم يعملُ بما يعلّم؟ ألا يخرجون جميعاً كلّ يوم برأي مغاير عمّا تفوهوا به قبلاً؟ ألا تناقض أعمالهم وتصرّفاتهم ما يُنادون به ويُبشرّون؟ فلماذا إذاً ينقسم الشعب ساعياً وراء أناس لا يهتمون إلّا بمصالحهم ومراكزهم وارتباطاتهم وجيوبهم، غير آبهين بتأوّهات الشعب وبما يُثقل كاهل المواطن؟”.

في السياق نفسه، دعا عودة الدولة اللبنانية الى “تحمّل الدولة واجباتها تجاه مواطنيها وعدم استغلالهم”، مضيفاً “بما أن مجلس الوزراء يناقش الموازنة، نأمل أن لا تستغلّ الدولة المواطن وتفرض عليه الرسوم والضرائب فيما نحن نمرّ بأوقات عصيبة بالكاد نستطيع تأمين بقائنا على قيد الحياة”.

في الختام، وجّه المطران دعوة إلى جميع المسؤولين حثّهم فيها إلى الرجوع عن الخطأ وتحمّل واجباتهم رأفةً بالبلاد والعباد.