لبنان | كهرباء لبنان تُقفل دائرة أنطلياس والسبب!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشارت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم إلى أنه “نظراً للأوضاع الإستثنائية التي تمّر فيها البلاد على الصّعيد الصّحي، وتماشياً مع القرارات والإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصّحة العامّة وحرصاً من مؤسسة كهرباء لبنان على الصّحة والسّلامة العامة، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان عن وجود حالات كورونا إيجابيّة في دائرة أنطلياس، وتعلن عن التوقف الكامل عن العمل في الدائرة المذكورة ابتداء من صباح يوم غد الإثنين لغاية نهار الجمعة المقبل”.