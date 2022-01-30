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لبنان | ما هي مستجدّات كورونا في مستشفى طرابلس الحكومي؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 11:25 صباحًا

مستشفى طرابلس الحكومي

صدر التقرير اليومي لمستشفى طرابلس الحكومي عن آخر الاصابات بفيروس ، يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وحالات الشفاء والوفاة.

وجاء في نص التقرير:

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 36.

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: صفر.

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 8.

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1541.

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر.

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19.

حالات وفاة: واحد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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