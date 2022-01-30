لبنان | ما هي مستجدّات كورونا في مستشفى طرابلس الحكومي؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 11:25 صباحًا
مستشفى طرابلس الحكومي
صدر التقرير اليومي لمستشفى طرابلس الحكومي عن آخر الاصابات بفيروس كورونا، يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وحالات الشفاء والوفاة.
وجاء في نص التقرير:
عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 36.
عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: صفر.
عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 8.
مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1541.
عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر.
عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19.
حالات وفاة: واحد.