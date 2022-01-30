لبنان | شتاء هذا العام.. لماذا كان شديد البرودة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الأمم المتحدة علاء النهري، أنّ التغيرات المناخية وراء البرد القارس في هذا الشتاء.

وأضاف: “البعض ينكر تأثير التغيرات المناخية، لكن كل ما يحدث في الجو حالياً هو بسبب التغيرات المناخية”.

وذكر أمثلة على ذلك منها تأثير حريق الغابات على المناخ، قائلاً: “الغابات رئة العالم وتؤثر على التغيرات المناخية وحرقها هو بمنزلة تمزيق رئة العالم”.

وأشار النهري إلى أنّ هناك تخوفات من ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، وشدّد على أهمية دور قمة المناخ المقررة في مصر خلال الفترة المقبلة، وعقد عليها أملاً كبيراً لضبط التغيرات المناخية.

ويشهد لبنان عاصفة ثلجية، تعد الأقسى منذ سنوات عديدة، حيث وصل معها تساقط الثلوج على المناطق التي لا يتعدى ارتفاعها 50 متراً عن سطح البحر.

في المقابل، واجه سكان المناطق الجبلية والمرتفعات صعوبات مع اشتداد العاصفة الثلجية وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، لا سيما في ظل افتقار العديد منهم لمواد ومستلزمات التدفئة اللازمة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وكان خبراء الأرصاد الجوية قد حذروا من خطورة العاصفة الثلجية القادمة من تركيا واليونان، وطلبوا من المواطنين التزام منازلهم وعدم السير في الطرقات لا سيما الجبلية منها إلا للضرورات القصوى.