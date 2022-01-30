لبنان | جيري ماهر: سلاح حزب الله غطاه الفساد وتجاهله وسكت عنه وسمح له بالبقاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

رأى المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر أن الانتخابات النيابية المقبلة هي الطريق الصحيح للتغيير في لبنان في ظل المنظومة اللبنانية الفاسدة والاوضاع التي اوصلتنا اليها، مشددا على أن صناديق الاقتراع هي الطريق المتبقي للتغيير.

وأسف ماهر، في حديث لتلفزيون العربي، أن الثورة لم تحقق كل اهدافها، معتبرا أن اللبنانيين نزلوا الى الشارع لفترة وبعدها انهمكوا بالأزمة المعيشية وأزمات الدواء والمحروقات وكورونا.

وأكد أن بهاء الحريري أسّس “سوا للبنان” التي ستقدم مرشحين للانتخابات على امتداد لبنان، موضحا أنهم لن يكونوا مع تيار المستقبل أو أي حزب من أحزاب السلطة، واعتبر أن الجميع كان جزءا من المرحلة السياسية التي سبقت انهيار المؤسسات والعلاقات اللبنانية العربية وتيار المستقبل ليس بعيدا عن هذه المسؤولية.

ولفت ماهر إلى أن الرئيس سعد الحريري وبهاء الحريري تربطهما علاقة واضحة على المستوى الشخصي، موضحا أنهما أولاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري لكن في السياسة يختلفان.

ورأى مستشار بهاء الحريري أن مشروع سعد الحريري وسياسته في التعاطي مع القضايا الداخلية والخارجية كانت نتيجتها سيئة، كاشفا أن ما يفكر به بهاء الحريري فيختلف في التعاطي والطريقة.

وقال:” السنّة جزء أصيل من لبنان وليسوا بعيدين عن التغيير بل يسعون اليه وكل الطوائف في لبنان اليوم تبحث عن زعامات او قيادات او مشاريع جديدة بهدف التغيير”.

وشدد ماهر على أن سلاح حزب الله غطاه الفساد وتجاهله وسكت عنه وسمح له بالبقاء مقابل سكوت السلاح عنه، مشددا على أن عندما يأتي مشروع جديد ويدخل البرلمان ويكون له نواب ووزراء لن يسمح بالقيام بهذه الصفقات والمساومات وسيسعى لإسقاط معادلة السلاح والفساد ولإستعادة لبنان وعلاقاته مع الدول العربية ولإسترداد الأموال المنهوبة.