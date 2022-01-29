لبنان | لقاء يجمع بين وزيري خارجية لبنان والكويت.. وهذا ما تم التباحث فيه

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 29 - يناير - 2022 7:59 مساءً

اجتمع وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال(156) الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم السبت وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة الدكتور عبدالله بوحبيب بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت يوم غد الأحد.

حيث جرى تبادل الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك، بحسب وكالة كونا.

وقال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في حديث عبر الجديد: “اجواء الاجتماع مع وزير خارجية الكويت كانت ممتازة”