لبنان | آخر مستجدات ملف هدر أموال فحوص الـ”PCR” في المطار

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 07:57 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد مدّعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس أن “التحقيق في قضية هدر أموال فحوص الـPCR التي تجرى للركاب في مطار رفيق الحريري الدولي، “ما زال مستمراً”.

وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، قال خميس إنّه “سوف يتم الاستماع يوم الأربعاء المقبل إلى وزير الصحة السابق حمد حسن، ومن الممكن أن يتم تحديد موعد للاستماع إلى رئيس الجامعة اللبنانية السابق فؤاد أيوب”.

وبحسب ما أفادت به مضادر مطلعة على الملف، فإن قيمة الأموال “المنهوبة” تقدر بحوالي 40 مليون دولار.

وكانت وزارة الصحة قد قررت ضرورة تسجيل الوافدين على المنصة الإلكترونية التابعة لها ودفع كلفة اختبار PCR على المنصة وفق آلية جديدة تعتمد واحدا من خيارين، بطاقة ائتمان أو وثيقة إلكترونية يحصل عليها الركاب عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو في مكاتب المبيعات التابعة لشركة الطيران، على أن يقوم الركاب بتسليم الوصل لمندوبي وزارة الصحة العامة لدى وصولهم إلى المطار.