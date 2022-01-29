لبنان | الاساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي: لاعودة إلى التعليم حتى تحصيل الحقوق

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 07:57 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الممثلة برئيستها نسرين شاهين أن الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم مستمرون بقرار اللاعودة إلى التعليم حتى تحصيل الحقوق التي بقيت حتى اليوم وعود لا تصرف، من بدل نقل الى راتب شهري، الى عقد كامل، الى مساعدة اجتماعية، الى قيمة اجر الساعة نسبة الى ارتفاع سعر صرف الدولار.، وذلك بعد ما جاء في بيان رابطة معلمي التعليم الاساسي في لبنان الذي اعلنته اليوم بأنها قررت ربط النزاع مع وزارة التربية والعودة الى التعليم يوم الاثنين ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٢.

وأسفت اللجنة في بيان الى وصول العمل النقابي لدى رابطة التعليم الاساسي الى هذا الحد من المساومة والتخلي عن ابسط حقوق ٧٠% من الكادر التعليمي وهم المتعاقدون.، مشيرة إلى أن لان الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم هم ٧٠% (حوالي ٢٠ الف استاذ) فإن رابطة التعليم لا تمثلهم.

وذكّرت الرابطة بأن قرارها بالعودة مع غياب ٢٠ الف استاذ، لن يؤدي الى اعادة سير العام الدراسي، بل على العكس سيتسبب بفوضى داخل المدارس والصفوف وشرذمة التلاميذ والاهالي، كما سيتسبب بزيادة الفجوة بين الاساتذة المتعاقدين والملاك.

وأكدت قرار اللاعودة حتى تحصيل الحقوق، معتبرة أن على المعنيين دفع الحقوق او الاعتراف بالحقيقة وهي أن العام الدراسي قد انتهى.