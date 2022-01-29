لبنان | جعجع: الرد على الرسالة الخليجية من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

لفت رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى أنه “كل يوم هناك خرق جديد للدستور والقوانين، فبدلا من ان تطرح الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، اختزل رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي المسألة بأشخاصهم وكلفوا وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب بإعطاء جواب لبنان الرسمي”.

وأوضح جعجع في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه “لا شيء بالدستور اسمه الرؤساء الثلاثة، هناك رئاسة الجمهورية، مجلس النواب ومجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “الرد على الرسالة الخليجية هو من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً”.