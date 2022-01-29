لبنان | بعد الأمطار والثلوج.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 7 دقائق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً، يتحول بعد الظهر إلى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع احتمال تساقط أمطار صباحية خفيفة في المناطق التي تقع شمال شرق البقاع مع بقاء تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن الـ1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى وظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الباردة التي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع. ونحذر من خطر سلوك الطرق الجبلية فوق الـ900 متر بسبب الانزلاقات وتكون الجليد (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و19 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئياً إلى غائم مع درجات حرارة متدنية واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة وثلوج على ارتفاع 1200م وما فوق خلال الفترة الصباحية وخلال الفترة المسائية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن الـ1000 متر كما يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئياً يتحول بعد الظهر إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع احتمال لتساقط أمطار صباحية خفيفة في المناطق التي تقع شمال شرقي البقاع مع بقاء تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى وظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة المسائية، كما يستمر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ1300 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى وتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الجنوبية مساء ودون تعديل بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 إلى 13 درجة، فوق الجبال من 1 إلى 8 درجات، في الداخل من 0 إلى 6 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 15 و35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%

– حال البحر: مائج اجمالا.

حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 1024 HPA أي ما يعادل: 768 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,37

ساعة غروب الشمس: 06,17 .