لبنان | بيان جديد للأمن العام عن منصة حجز مواعيد للجوازات

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنه “على أثر إطلاقها منصة تقديم طلب حجز مواعيد لانجاز جوازات السفر للمقيمين والمغتربين، وبعد تداول أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن البيانات الشخصية في خطر، يهم المديرية العامة أن توضح ما يلي:

أولاً، ان البيانات والداتا المتعلقة بالمواطنين تحتفظ بها المديرية العامة للأمن العام فقط لا غير والخوادم التي تحفظ هذه البيانات موجودة لديها بطريقة آمنة.

ثانياً، تتوجه المديرية بشكر مؤسسة هاني صليبا التي ساعدت في برمجة المنصة مجانا دون اي امكان للولوج الى البيانات.

ثالثاً، تشجع جميع المواطنين على استخدام المنصة للتسجيل لتقديم الطلبات والتي تسهم في تسهيل أمورهم.

كما يهم المديرية أن تعلن تسجيل اكثر من 20 ألف طلب لحجز المواعيد عبر المنصة في غضون 24 ساعة على إطلاقها”.