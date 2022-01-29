لبنان | وزارة الخارجية تدين القصف الصاروخي على مطار بغداد

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

دانت وزارة الخارجية اللبنانية القصف الصاروخي على مطار بغداد وعبرت عن تضامنها مع العراق حكومة وشعباً في مواجهة الاعتداءات المتكررة التي طاولته أخيراً.

يذكر أنه تعرض مطار بغداد الدولي مجدداً لهجوم صاروخي أمس أدى إلى تضرر إحدى الطائرات المدنية الخارجة عن الخدمة، دون أن يحدث اضطراباً في حركة السفر نسبتها واشنطن إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وأكد بيان رسمي للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل إن “القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة، أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار”، مشدداً على أن “رحلاتنا المباشرة مستمرة”. وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلاً عن سلطة الطيران المدني في البلاد إنه لم يحدث أي اضطراب في حركة السفر.