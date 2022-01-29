لبنان | عون: لا لتأجيل الانتخابات.. ولا لمقاطعة سنية لها

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

وصل رئيس الجمهورية ميشال عون صباح اليوم الى دار الفتوى للاجتماع بسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وقال الرئيس عون من دار الفتوى: “زرت صباح اليوم هذا الصرح الوطني الكبير والتقيت سماحة مفتي الجمهورية وتداولت معه في الاوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة”.

وأكد لسماحة المفتي على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي واهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وابنائه.

وأشار عون إلى أن لبنان اليوم بحاجة أكثر من اي وقت مضى الى تعاضد ابنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة، مضيفاً: “تطرقنا الى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واهمية التعاون بين جميع الاطراف والمكونات للخروج من الازمة الراهنة”.

وتابع: “تطرقنا الى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة حيث كان الرأي متفقاً على ضرورة اقامة أفضل العلاقات وامتنها، وان الاولوية تبقى للمحافظة على السلم الاهلي والاستقرار في البلاد”.

ورأى أنه لا يجد سبباً لتأجيل الانتخابات وسمعنا أنّ هناك مقاطعة لدى الطائفة السنّية وهذا ما لا نريده ولا نريد أن تخرج من الحياة السياسية لعدم حصول أيّ اختلال للتوازن السياسي.