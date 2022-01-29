لبنان | الأبيض كلف مدير العناية الطبية التحقيق في وفاة الطفلة سهام شاهين

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

صدر عن وزارة الصحة العامة بيان جاء فيه: “بتكليف من وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض بدأ مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو التحقيق منذ يوم أمس بوفاة الطفلة سهام شاهين في أحد مستشفيات مدينة صيدا، حيث سيصار إلى تحديد الأسباب والمسؤوليات وإجراء المقتضى”.

يذكر أنه ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة ابنة الـ4 أشهر ونصف شهر التي توفيت بعد تعرضها لعارض صحي طارئ فرض نقلها إلى عناية فائقة خاصة بالأطفال، إلا أن تعذر تأمين مبلغ 10 ملايين ليرة (400 دولار تقريباً) أدى إلى حرمانها من العلاجات المناسبة، وفق ما روى والدها.