لبنان | إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

أعلنت غرفة “التحكم المروري” أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

طريق ترشيش – زحلة

طريق شبعا

أما الطرقات الجبليّة السالكة، فهي:

طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

جميع الطرقات الجبلية ضمن منطقة النبطية وحاصبيا ومرجعيون سالكة.

طريق جزين – كفرحونة – البقاع الغربي سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية.

الطريق من عشقوت حتى فاريا سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية.

يذكر أنه ما زال منخفض جوي بارد رطب ومثلج يؤثر على لبنان ويستمر لغاية اليوم بفعالية ضعيفة ثم يتحول الى متقلب يومي الاحد والاثنين.

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

– السبت: طقس متقلب بارد مع احتمال امطار محلية وثلوج خفيفة على ١١٠٠متر والحرارة ساحلا بين ٧ و١٣ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين صفر و٤ درجات وبقاعا بين -٢ و٦ درجات، الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠كم/س.

– الاحد: طقس متقلب غائم اجمالا وبارد والحرارة ساحلا بين ٨ و١٤ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ١ و٥ درجات وبقاعا بين -١ و٧ درجات والرياح متقلبة ضعيفة ٢٠ الى ٣٠كم/س.

وكانت ذكرت وزارة الأشغال العامة والنقل المواطنين والمقيمين بـ”عدم التنقل بين المناطق الجبلية إلا للضرورة القصوى، وبعد التأكد من الجهات المعنية بأن طرقاتها سالكة، وتمنت عليهم أيضا عدم اللجوء إلى طرق بديلة تكون فرق الوزارة تعمل على فتحها مما قد يسبب إرباكا لعملها وللعلم”.

ولفتت في بيان الى ان “آليات جرف الثلوج التابعة لها ستواصل عملها على فتح الطرق الجبلية طوال مكوث هذه العاصفة، وستبقى على جهوزيتها التامة وعلى أتم استعداداتها لأية عواصف مقبلة”.

وفي حال حصول اي طارئ التواصل على الأرقام التالية: إقليمية البقاع 03245369 – اقليمية الجنوب 03110999 – اقليمية الشمال 03721698 – إقليمية جبل لبنان 03363699.