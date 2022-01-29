لبنان | ماريو عون عبر صوت بيروت: الثنائي الشيعي هم من كانوا يعطلون عمل الحكومة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون انه اذا كان هناك حكومة لا تنعقد ولا تعمل بانتاجية معينة أمر غير مستحب ومرفوض، مضيفا انه في الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن من وضع اقتصادي ومعيشي، الحكومة لا تجتمع ولا تأخذ أي قرار اصلاحي او غير اصلاحي. وقال عون ان الثنائي الشيعي هم من كانوا يعطلون عمل الحكومة، مشيرا الى ان المواضيع التي يطرحها الثنائي الشيعي هي متفق عليها.

وأكد عون في حديث لصوت بيروت انترناشونال عبر برنامج “مع ديانا” ان فريقه السياسي مصر على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشددا على ان الانتخابات لها موعد دستوري ونحن نحترم هذا الامر. ورأى عون ان لا احد له مصلحة في الغاء الانتخابات النيابية، مضيفا انه ليس من السهل على اي فريق سياسي ان يعطل اجراء الانتخابات.

واعلن عون ان قرار ترشحه الى الانتخابات لم يأخذ بعد، بانتظار قرار الحزب حول هذا الموضوع. وذكر ان اعلان اسماء المرشحين للانتخابات قريب جدا. وقال عون حول تسميته لخوض الانتخابات، ان لا رغبة لديه في الترشح، مشيرا الى انه اكتشف ان دور النائب غير الذي ينسب اليه في العادة، ففي لبنان النائب يعقب خدمات و”يعمل وصاية”. ولفت الى ان لديه استعداد ان يقبل اي قرار يأخذه الحزب بالنسبة لترشحه للانتخابات النيابية. واضاف انه قد يكون من النواب الاكثر “ديناميكيا” بموضوع الخدمات الشخصية. ورأى عون ان التيار الوطني الحر ليس من الطبقة الحاكمة حاليا، قائلا، ان الطبقة الحاكمة الفعلية قد تكون بعض القوى السياسية الموجودة في لبنان وليس تحديدا حزب الله. وتابع ان السلطة في لبنان هي “من يحكم” ومن يستطيع التغيير ومن له القدرة على التغيير. وعن علاقة التيار الوطني الحر وحزب الله اعلن عون ان العلاقة بين الطرفين “مهتزة”ولكن نحن اليوم بطور اصلاح العلاقة. واشار الى ان التحالفات الانتخابية ليست واضحة بعد.

وشدد عون على ان التيار الوطني الحر هو اقوى حزب في لبنان ولسنا “من السلطة”، مشيرا الى ان البلد تحكمه التوازنات السياسية والطائفية.

واكد ان التيار الوطني الحر متمسك بمبادئه بكثير ولا تنازلات مع أحد على حساب الوطن والشعب وعلى حساب كرامتنا. تحالفنا مع حزب الله ليس عبئا علينا نحن متفاهمون معهم بالرغم من اننا مررنا بمرحلة اهتزاز، وحاليا نحاول ان نصلح الامور لمصلحة لبنان.

ورأى عون ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعمل على انجاز كل المشاريع الاصلاحية المطروحة اليوم. وتابع ان التيار الوطني الحر بذل كل جهده للوصول الى التدقيق الجنائي. واضاف ان جميع القوى السياسية تدعم اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو من اوصل البلد الى ما نحن عليه. وقال ان المواقف التوافقية في لبنان تأخذنا الى مكان لا نريده، مشيرا الى ان كل شيء يحصل بالتوافق في لبنان وهذا الامر اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، ومن سميّ مسؤولا ومن طلب منه ان يكون مؤتمنا على المال العام اخذنا الى افلاس البلد.

وفي سياق الحديث أشار إلى أنه كانت فرصة لنا بالدخول الى البرلمان اللبناني وان نرى تصرفات زملائنا.

وشدد على أن لا أعداء للتيار الوطني الحر مع أي من الافرقاء السياسية، ولا حتى مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هناك بعض التغيير في المنهجية السياسية بيننا.

واضاف أن هناك إمكانية في التحاور مع الجميع وانا كنت وسأظل اطالب بمد الأيادي والتفاهم مع كل الافرقاء

ورأى عون اننا في نظام ديمقراطي والواقع انه سيستمر ما بعد الرئيس عون وبالنسبة لي أن الرئيس عون يستحق أن يقود

البلاد بالرغم من أن العديد حاول منعه من الوصول إلى الأهداف المرجوة.