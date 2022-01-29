لبنان | رويترز نقلا عن مصادر حكومية: لبنان لن يكون منصة لأنشطة تمس الدول العربية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز يوم الجمعة أنّ الحكومة اللبنانية ستقول في رسالة إلى دول الخليج أنّ لبنان لن يكون نقطة انطلاق لأنشطة تمس الدول العربية.

ومن المقرر أن يسلّم وزير الخارجية اللبناني الرسالة رداً على اقتراح كويتي بإجراءات لبناء الثقة لإنهاء الخلاف الدبلوماسي مع دول الخليج يوم السبت في اجتماع لوزراء الخارجية العرب في الكويت.

وأضافت المصادر أنّ الرسالة ستقول أنّ لبنان يحترم قرارات الأمم المتحدة لضمان السلام الأهلي والاستقرار الوطني في لبنان وأنّ الحكومة تلتزم شفهياً وفعلياً بسياسة النأي بالنفس.

من جهته قال وزير الخارجية اللبناني أنه سيحمل رسالة رد على المبادرة الكويتية متفقا عليها من السلطة التنفيذية.

وأكد بو حبيب في لقاء مع الجزيرة أنه “لم يتم إطلاع حزب الله على الرد الذي سنسلمه للكويت.

مشيراً إلى أنه تم إعداد الرد على المبادرة الكويتية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة.

مضيفاً أن الرد الذي سيستلمه وزير الخارجية الكويتي غداً سيتضمن أن دول الخليج دول صديقة ونسعى لحل المشاكل معها، كما يهمنا أن تكون العلاقة مع دول الخليج ممتازة.

وشدد الوزير بو حبيب على أن لبنان ملتزم بقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية.