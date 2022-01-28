لبنان | بهاء الحريري: سوف أستكمل مسيرة والدي الشهيد رفيق الحريري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 28 - يناير - 2022 7:58 مساءً

اعلن الشيخ بهاء الحريري انه سوف يستكمل مسيرة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

موقف الشيخ بهاء جاء في كلمة من القلب توجه بها الى اللبنانيين حيث قال:

“إخوتي و أخواتي اللبنانيين

تحية من القلب

طالت الغيبة، ولكنكم كنتم دائما حاضرين بالقلب والعقل والعمل. لن أتكلم عن خطورة المرحلة لأنكم أدرى وأعلم بخطورتها ودقة المرحلة المقبلين عليها.

بداية يجب التأكيد على أن لا ديننا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا، نحن أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري تسمح لنا بالتخلي عن مسؤوليتنا بوضع جميع امكانياتنا في سبيل نهضة لبنان، لبنان الرسالة ، لبنان الرمز، لبنان الوطن.

عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة كما عائلته الكبيرة لم ولا و لن تتفكك ، بالشراكة والتضامن سوف نخوض معركة استرداد الوطن و استرداد سيادة الوطن من محتليها.

سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري واي تضليل او تخويف من فراغ على مستوى اي مكون من مكونات المجتمع اللبناني يخدم فقط اعداء الوطن فما بالكم التخويف بالفراغ في اكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء اليها.

مستمرون فيما تعلمناه من والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

تعلمنا اننا

نحن اهل الاعتدال لا التطرف

نحن اهل الإعمار لا الانهيار

نحن اهل المواطنة لا التفرقة

نحن اهل السيادة لا الارتهان

نحن اهل العمق العربي

ابن الشهيد رفيق الحريري ما بيترك لبنان ، موجودين معكم و قريبا جدا بيناتكم

عاش لبنان حراً سيداً مستقلاً.