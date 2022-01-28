لبنان | اعتصام أمام سرايا طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

تجمّع في ساحة النور وامام سرايا طرابلس عدد من الناشطين في الحراك الشعبي واهالي الناشط عمر طيبة الذي قتل بطلق ناري اثناء الاعتصامات التي جرت امام السرايا في العام الفائت.

وطالب المحتجون المعنيين بمعرفة “ما آلت اليه التحقيقات ومحاكمة مطلق النار على طيبا وانزال اشد العقوبات بحقه”، محذرين من “اتخاذ اجراءات تصعيدية في حال لم يتجاوب المسؤولون مع مطلبهم”.

وعمد المعتصمون بعد ذلك الى اضرام النار بالاطارات ورشق سرايا المدينة بالحجارة تضامنا مع اهلي طيبا، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الامن الداخلي داخل حرم السراي والجيش اللبناني في محيطها، وقطع الجيش الطرقات المؤدية الى السرايا بسبب اعمال الشغب.

وانسحب المحتجون بعد ساعة من الاعتصام من دون حصول مواجهات مع القوى الامنية والعسكرية.