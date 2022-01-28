لبنان | أمين سر دولة الفاتيكان في لبنان الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ 38 دقيقة

يزور أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير لبنان من 31 الحالي ولغاية 4 شباط المقبل، للقاء المرجعيات السياسية والدينية، تعبيرا عن “قلق البابا فرنسيس وقربه من الشعب اللبناني والكنيسة في هذه المرحلة الصعبة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا”، بحسب ما افاد موقع “فاتيكان نيوز”.

وتصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي ولبنان، والذكرى الخامسة والعشرين لزيارة القديس يوحنا بولس الثاني الرسولية إلى البلاد في العاشر من أيار 1997 لمناسبة توقيع الإرشاد الرسولي لما بعد السينودس “رجاء جديد للبنان” ثمرة السينودس الذي عقد في روما عام 1995. ويعود أيضا إلى عام 2012، لعشر سنوات خلت، الزيارة الرسولية للبابا بنديكتوس السادس عشر وفي تلك المناسبة أيضا، وقع في بيروت الإرشاد الرسولي لما بعد السينودس “الكنيسة في الشرق الأوسط”، عقب سينودس الأساقفة من أجل الشرق الأوسط الذي عقد عام 2010.

وسيلتقي غالاغير خلال اقامته المسؤولين والبطاركة والأساقفة الكاثوليك والأرثوذكس، بالإضافة إلى القادة الدينيين المسلمين من سنة وشيعة ودروز، وشخصيات من عالم الثقافة والسياسة.

كما سيزور بعض الأماكن والجماعات، وسيشارك في افتتاح الندوة حول “يوحنا بولس الثاني ولبنان” التي تنظمها جامعة الروح القدس الكسليك.