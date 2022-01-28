لبنان | وزارة الصحة: جمع جرعات اللقاح في الشهادة اللبنانية حصرا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 06:16 مساءً - منذ 22 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة العامة استحداث آلية جديدة تسمح للمستشفيات بتسجيل اللقاحات السابقة التي اجريت لهؤلاء الاشخاص على منصة IMPACT بناء على طلبهم ومسؤوليتهم الشخصية الى جانب الجرعة الثانية او الثالثة المعطاة لهم في لبنان، على أن تظهر الجرعات كافة في شهادة اللقاح اللبنانية حصرا، وليس الشهادة الأوروبية.

وقالت الوزارة في بيان: “يتلقى عدد من الاشخاص الوافدين الجرعة الثانية او الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في لبنان، بعد تلقيهم الجرعة الأولى أو الجرعتين الأوليين خارج لبنان.

وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة أنها تتواصل مع الإتحاد الأوروبي ليتسنى لها تسجيل الجرعات المعطاة للوافدين من البلدان الأعضاء في الإتحاد، إلى جانب الجرعات المعطاة لهم في لبنان من ضمن شهادة اللقاح الأوروبية.

للمراجعة والإستفسار للحالات المذكورة أعلاه التواصل مع المستشفيات او الاتصال على الخط الساخن 1214”.