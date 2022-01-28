لبنان | دريان يزور ميقاتي في السراي الحكومي.. “لا مقاطعة سنية للانتخابات”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 02:12 مساءً - منذ ساعتين

التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي وعقدا خلوة تناولت الشؤون الوطنية الراهنة. وانضم الى جانب من الاجتماع وزير الصحة العامة فراس ابيض.

ورحب ميقاتي بصاحب السماحة المفتي دريان وقال: “إننا نقدر لسماحته حكمته والمواقف الوطنية التي يعبر عنها لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة وبالدور الجامع الذي تمثله دار الفتوى”.

وأضاف: “أن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب اولا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الاسلامي، ونحن نعول على حكمة سماحته وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل”.

من جهته ثمن مفتي الجمهورية عالياً الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في شتى المجالات، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حيث يقارب رئيس مجلس الوزراء المواضيع الوطنية والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس الوزراء.

واكد ان دار الفتوى هي حاضنة لجميع اللبنانيين وتشكل رمز الاعتدال والانفتاح على كافة المكوّنات اللبنانية.

وتم التطرق خلال اللقاء الى المواضيع الراهنة، فاطلع رئيس مجلس الوزراء سماحته على الجهود التي تبذل لتوطيد علاقات لبنان مع الاشقاء العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار كان تشديد مشترك على اهمية ان يكون الرد الرسمي اللبناني على الافكار الخليجية ايجابيا بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وعلاقات لبنان التاريخية مع محيطه.

وبعد الاجتماع، قال ميقاتي رداً على سؤال: “لن ندعو الى مقاطعة سنية للانتخابات واكيد في انتخابات في أيار”. وبعد الاجتماع، توجه الرجلان معاً لأداء صلاة الجمعة.