لبنان | كيف سيكون طقس الـ”ويك أند”؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 12:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

ما زال منخفض جوي بارد رطب ومثلج يؤثر على لبنان اليوم ويستمر لغاية يوم غد بفعالية ضعيفة ثم يتحول الى متقلب يومي الاحد والاثنين.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٧ و١٢ درجة، بقاعا بين -٢ و٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين صفر و٤ درجة.

٢- الجو: بارد ممطر ومثلج على ١٠٠٠ متر وبعض مناطق البقاع

٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة بين ٢٠ و٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ١٠٠ ٪

٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية سيئة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

– السبت: طقس متقلب بارد مع احتمال امطار محلية وثلوج خفيفة على ١١٠٠متر والحرارة ساحلا بين ٧ و١٣ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين صفر و٤ درجات وبقاعا بين -٢ و٦ درجات، الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠كم/س.

– الاحد: طقس متقلب غائم اجمالا وبارد والحرارة ساحلا بين ٨ و١٤ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ١ و٥ درجات وبقاعا بين -١ و٧ درجات والرياح متقلبة ضعيفة ٢٠ الى ٣٠كم/س.