لبنان | تنبيه من وزارة الأشغال للمواطنين في المناطق الجبلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 12:14 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت وزارة الأشغال العامة والنقل المواطنين والمقيمين بـ”عدم التنقل بين المناطق الجبلية إلا للضرورة القصوى، وبعد التأكد من الجهات المعنية بأن طرقاتها سالكة، وتمنت عليهم أيضا عدم اللجوء إلى طرق بديلة تكون فرق الوزارة تعمل على فتحها مما قد يسبب إرباكا لعملها وللعلم”.

ولفتت في بيان الى ان “آليات جرف الثلوج التابعة لها ستواصل عملها على فتح الطرق الجبلية طوال مكوث هذه العاصفة، وستبقى على جهوزيتها التامة وعلى أتم استعداداتها لأية عواصف مقبلة”.

وفي حال حصول اي طارئ التواصل على الأرقام التالية: إقليمية البقاع 03245369 – اقليمية الجنوب 03110999 – اقليمية الشمال 03721698 – إقليمية جبل لبنان 03363699.

وما زال منخفض جوي قطبي بارد جداً رطب ومثلج يؤثر على لبنان ويستمر خلال الايام المقبلة ويحمل معه امطار غزيرة وثلوج تحت الـ١٠٠٠ متر وتكون كثيفة جداً على الجبال فيما ذروة هذا المنخفض تستمر حتى قبل ظهر اليوم من ناحية كمية الهطول والبرودة وتضعف بعد الظهر ويوم غد.