لبنان | وزير المال وقع 3 قرارات جديدة.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 12:14 مساءً - منذ ساعتين

وقع وزير المالية يوسف الخليل 3 قرارات تتعلق بتمديد المهل الضريبية:

– تمدد لغاية 28/2/2022 ضمنا مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن سنة 2021 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

– تمدد لغاية 7/2/2022 ضمنا مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

– تمدد لغاية 15/2/2022 ضمنا مهلة التصريح وتقديم البيانات العائدة للضرائب غير المباشرة التالي بيانها:

1 – تصريح رسم خروج المسافرين عن شهر كانون الاول 2021.

2 – التصريح الدوري عن رسم 5% على بدلات الطعام والشراب والإقامة عن شهر كانون الاول 2021، والتصريح السنوي عن هذا الرسم عن سنة 2021.

3 – رخصة بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة عن سنة 2022.

4 – رخصة بيع المشروبات الروحية بالقدح عن سنة 2022.

5 – القسط الأول من رسم استثمار آلات التسلية عن سنة 2022.

6 – رخصة السماح بالتدخين في المؤسسات السياحية عن سنة 2022.