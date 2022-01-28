لبنان | ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أفادت “غرفة التحكم المروري” على حسابها عبر “تويتر” أن الطرقات الجبلية المقطوعة هي: عيناتا الارز – كفردبيان حدث بعلبك، المنيطرة حدث بعلبك – العاقورة حدث بعلبك – جرد مربين الهرمل – الهرمل سير الضنية – معاصر الشوف كفريا – تنورين اللقلوق – تنورين حدث الجبة – القبيات الهرمل – اكروم الرويمة -الفنيدق القبيات – عجلتون فاريا – بسكنتا.

إلى ذلك، أعلنت “غرفة التحكم” أن الطرقات المقطوعة أمام جميع المركبات هي: طريق ترشيش زحلة – ضهر البيدر – حاصبيا راشيا. وأضافت أن طريق جزين كفرحونة البقاع الغربي مقطوعة أيضاً بسبب تراكم الثلوج.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الجمعة غائماً صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا، دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج ابتداء من 900 متر مع خطر تكون الجليد بدءا من 800 متر خلال الليل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

وما زال منخفض جوي قطبي بارد جداً رطب ومثلج يؤثر على لبنان ويستمر خلال الايام المقبلة ويحمل معه امطار غزيرة وثلوج تحت الـ ١٠٠٠متر وتكون كثيفة جدا على الجبال فيما ذروة هذا المنخفض تستمر حتى قبل ظهر اليوم من ناحية كمية الهطول والبرودة وتضعف بعد الظهر ويوم غد.

تفاصيل طقس اليوم الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٤ و١٠ درجة بقاعا بين -٤ و٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٣ و١ درجة.

٢- الجو: بارد جدا ممطر بغزارة قبل الظهر مع تساقط البرد ومثلج على ٥٠٠ متر والبقاع وزخات اقل من ذلك ويرتفع التساقط بعد لظهر الى ٧٠٠ متر مع تشكل جليد على الجبال.

٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة بين ٣٠ و٦٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ١٠٠ ٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية سيئة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

السبت: طقس متقلب بارد مع احتمال امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٠٠٠متر وتتراوح الحرارة ساحلا بين ٧ و١٣ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين صفر و٣ درجات وبقاعا بين -٢ وه درجات والرياح جنوبية شرقية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠كم/س.