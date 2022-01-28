لبنان | استهداف مبنى في عين الرمانة بقنبلة صوتية… اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

صرّح الصحافي في الشبكة الدولية للاخبار وعضو منظمة soul في أميركا محمد عواد في حديث إلى SBI بالقول إنَّ عناصر استخبارات الجيش حضرت إلى المكان الذي ألقيت فيه قنبلة صوتية حيث كان موجودًا في محلة عين الرمانة خلال زيارة لمنزل أهله.

وأشار إلى أن المرتكبين ما زالوا مجهولين.

وكان الصحافي في جريدة “النهار”، حسين الحاج حسن، قد أفاد بأنّه تمّ استهداف مدخل مبنى كان يتواجد فيه مع الصحافي عوّاد في المنطقة وذلك بعد أقلّ من دقيقة من مغادرته.

ولفت الحاج حسن في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” إلى أنّه “لدى خروجه وعواد من منزل أهل الأخير الكائن في منطقة عين الرمانة، وبعد أقل من دقيقة على مغادرتهما مرأب السيارات، تمّ رمي ما يشبه القنبلة الصوتية على مدخل المبنى”.

وأكد أنّ صوت الانفجار أدّى الى حالة ذعر لدى الاهالي، وإلى إحداث الضرر في زجاج إحدى السيارات.