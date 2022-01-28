لبنان | جنبلاط: التخلي العربي عن لبنان يعطي ايران نفوذا أكبر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - يناير - 2022 10:55 مساءً

أكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه لن يعتكف العمل السياسي وانه مجبر على الاستمرار وانه لن يقفل باب المختارة، و تحدث عن عزوف الحريري بالقول ان للحريري ظروفا خاصة ونحن ليس لدينا الظروف نفسها.

وطالب جنبلاط في مقابلة تلفزيونية على ال mtv بدعم المؤسسات السنية العريقة مثل المقاصد ودار الايتام والعجزة والمؤسسات الخيرية كي يكون هناك توازن اجتماعي.

على صعيد آخر اعتبر جنبلاط ان هناك تخليا عربيا عن لبنان لافتا الى انه اتفق مع الروس حول بنود محددة منها ان التخلي العربي عن لبنان يعطي نفوذا اكثر لايران وقد وافقه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على ذلك. وقال: انا لم اطلب من الروس التدخل في لبنان بل توافقنا على فكرة مفادها ان التراجع العربي يترك الساحة مفتوحة للإيران في لبنان والمنطقة.

وفي السياق عينه رأى ان لبنان ليس على جدول اولويات روسيا وقال انه طرح تفعيل المبادرة الروسية وعودة كريمة للاجئ السوري الى سوريا. واشار جنبلاط الى ان اهمية لبنان هي في التعددية ودور الجامعات والمستشفيات وغيرها وانه قد تمنى على الروس ان ينقلوا للايرانيين احترام هذه المسألة .

في سياق متصل، اعتبر جنبلاط ان لبنان ليس منصة صواريخ وقال: “نحن في كيان لبناني مستقل وانصح بالخروج من حرب اليمن بكرامة لأن الايراني بدأ بالاعتداء ولنترك شأن اليمن”. وتوجه الى احزاب الممانعة قائلا: “تريدون تحرير فلسطين لكن هل نحرّر فلسطين على ركام بيروت؟ أم يجب أن يكون البلد قوياً للمواجهة؟ ونسأل هل يعترفون بالكيان اللبناني أم المطلوب شطب الكيان من قبل الممانعة من أجل تحرير فلسطين”.