لبنان | محافظ بعلبك الهرمل تابع فتح الطرق المقفلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - يناير - 2022 6:12 مساءً

أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في بيان أنه “تابع وضع الطرق في محافظة بعلبك الهرمل، وتم فتح الطرق التالية من قبل فرق وزارة الاشغال العامة:

الطريق الدولية من رياق باتجاه بعلبك وصولا إلى الهرمل، عيناتا – البليقة – دير الاحمر، واليمونة دار الواسعة التي أصبحت سالكة”.

وتابع: “يجري العمل على فتح طريق بريتال – حام – معربون، وطريق غرب بعلبك مع بعض الصعوبات الفنية بسبب عطل طرأ على الجرافة. كما تم فتح الطرق الداخلية في مدينة بعلبك من قبل فرق الدفاع المدني”.