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لبنان | محافظ بعلبك الهرمل تابع فتح الطرق المقفلة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - يناير - 2022 6:12 مساءً

محافظ بعلبك بشير خضر

أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في بيان أنه “تابع وضع الطرق في محافظة بعلبك الهرمل، وتم فتح الطرق التالية من قبل فرق وزارة الاشغال العامة:

الطريق الدولية من رياق باتجاه بعلبك وصولا إلى الهرمل، عيناتا – البليقة – دير الاحمر، واليمونة دار الواسعة التي أصبحت سالكة”.

وتابع: “يجري العمل على فتح طريق بريتال – حام – معربون، وطريق غرب بعلبك مع بعض الصعوبات الفنية بسبب عطل طرأ على الجرافة. كما تم فتح الطرق الداخلية في مدينة بعلبك من قبل فرق الدفاع المدني”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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