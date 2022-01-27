لبنان | “العسكرية” تحكم بالأشغال المؤبدة على بلال بدر ورفاقه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 07:10 مساءً - منذ ساعتين

قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن علي الحاج، بانزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا، بحق كل من الفلسطيني المتشددين بلال بدر، ومواطنيه نضال محمد وإبراهيم الخليل الملقب ب(المنغولي)، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم. وأدانتهم بجرم الانتماء إلى “جبهة النصرة” داخل مخيم عين الحلوة، والقيام بأعمال أمنية لصالح التنظيم الإرهابي.

وفي قضية أخرى، أنزلت المحكمة العسكرية عقوبة الأشغال الشاقة بحق الفلسطيني رامي ورد، والسجن سنتين لكل من حسين المقدح ومحمد الخليفة الملقب ب”النسر” (فلسطينيان)، وذلك بعدما أدانتهم بالانتماء الى تنظيم إرهابي داخل مخيم عين الحلوة، والقتال بصفوفه بواسطة أسلحة حربية وترويع الآمنين والاتجار بالاسلحة، وجردتهم من حقوقهم المدنية وأمرت بتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم.