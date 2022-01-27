لبنان | تعيين صافي كالو ممثلاً سياسياً لبهاء الحريري في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - يناير - 2022 3:48 مساءً

صدر عن المكتب الإعلامي للشيخ بهاء الحريري أنه قد تم تعيين السيد صافي كالو ممثلاً سياسياً لبهاء الحريري في لبنان.

صافي كالو، هو الرئيس التنفيذي لمجموعة Horizon Development ، وهي مجموعة استثمار وتطوير عقاري، تأسست في عام 2002 من قبل بهاء الحريري. تعمل Horizon بنشاط على بناء سجل انجازات لا مثيل لها من العقارات إلى التطوير، في كل من لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء المنطقة. درس صافي في جامعة بوسطن ادارة اعمال وهو قريب وصديق مقرب من بهاء الحريري منذ 50 عام.