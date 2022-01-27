لبنان | بالصور: “عصير بالمخدرات” في قبضة الأجهزة الأمنية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

كشف وزير الداخلية بسام مولوي عن عملية جديدة أحبطت كمية من المخدرات.

وقال عبر “تويتر”: “عملية جديدة تثبت فيها الاجهزة الامنية إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات الى خارج لبنان، اذ تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط حوالي 12 طناً من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب (عصير) متوجهة الى السودان كمحطة أولى”.

وأضاف: “التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية. لن ندخر جهداً في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن اشقائنا العرب”.