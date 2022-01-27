لبنان | تجاوزات بالجملة على المازوت.. وفياض وسلام يحذران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أكّد وزير الطاقة وليد فياض أنّ “هناك تجاوزات بالنسبة لموزّعي المازوت الذين يتجاوزون الاجراءات والرسوم المحددة بالنسبة لسعر المازوت هناك سوق سوداء ويتم أخذ عمولات تصل الى 10 أو 15 في المئة وهذا الأمر جريمة ويجب ملاحقة “الأطراف المخرّبة” وأخذ الاجراءات بحقها”.

أما وزير الاقتصاد أمين سلام، فقال: “أي أحد سيستغل الظرف الصعب لا سيما خلال العاصفة وسيحتكر المازوت أو سيرفع الأسعار سيُلاحق”.

وأضاف: “هناك تحسّن في الأداء لدى أصحاب المولدات وإما “نكفّي نكسّر ببعض أو لازم يمشوا بالارشادات والتسعيرات” التي تحدّد بدقّة متناهية”.