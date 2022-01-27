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لبنان | الوضع تحت السيطرة ولكن.. لا تسلكوا هذه الطرقات!

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

الطقس

أشار المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار إلى أن “المديرية لبّت نداءات كثيرة في مختلف المناطق حيث كانت عناصرها في حالة استنفار منذ بداية العاصفة ويعملون بالإمكانات المتوفّرة لديهم”.

وأكد خطار، في حديث إذاعي أن “إمكانات العناصر محدودة ولكن الوضع تحت السيطرة”.

أما عن المحروقات، فقال إنّ “الجيش يساعدنا في تأمينها وفي حال وجود نقص لدينا تعمل السلطات المحلية على مساعدتنا”. ودعا خطار المواطنين إلى عدم سلوك الطرقات الجبلية في حال عدم الضرورة لذلك.

من جهتها، أهابت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان بالمواطنين والمقيمين الكرام بعدم التنقل بين المناطق الجبلية إلاّ في حالات الضرورة القصوى، وذلك حرصاً على عدم عرقلة عمل آليات فتح الطرقات التي تعمل بشكل متواصل كي تبقى الطرقات مفتوحة، وكي لا تتشكل عليها طبقات جليدية سميكة جداً أثناء الليل، وكما تهيب بالبلديات جميعاً أن تتكامل عمل فرقها في نطاق صلاحياتها مع عمل فرق الوزارة، وذلك حرصاً على سلامة الجميع، وإلى حين انتهاء تلك العاصفة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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