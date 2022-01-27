لبنان | كهرباء زحلة للمعنيين: افتحوا الطرقات في أسرع وقت!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

ناشدت شركة كهرباء زحلة في بيان، “جميع المعنيين من بلديات ووزارات وقوى أمنية، المباشرة في أسرع وقت ممكن بفتح الطرق التي باتت معظمها غير سالكة، وأصبح تصليح الأعطال على الشبكة مستحيلا”.

وأكدت أن “عمال كهرباء زحلة مستمرون منذ البارحة بتصليح الأعطال دون أي توقف، وإن حجم الأضرار على الشبكة كبير جدا وغير مسبوق، أبرزه ناجم عن وقوع خطوط نقل تابعة لكهرباء لبنان على شبكة كهرباء زحلة، ووقوع أشجار وأشياء مختلفة، وتكون طبقة ثلج وجليد على الخطوط”.

وحذرت من أنه إن “لم يباشر المعنيون في كل المناطق بفتح الطرق قبل انتهاء تساقط الثلوج، فنحن أمام كارثة انسانية كبيرة حيث سيبقى عدد كبير من المواطنين دون كهرباء لساعات طويلة في هذا البرد والصقيع”.

وتمنت “التعاون في أسرع وقت ممكن، على الأقل بما يخص الطرق الرئيسية، علما أن الشركة لا تناقش حكمة قرار عدم فتح الطرق قبل انتهاء العاصفة، بل تبغي فقط تأمين التيار الكهربائي للمواطنين”.