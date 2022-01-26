لبنان | حوّاط: تكريس الأعراف المخالفة للدستور يقوّض اسس الدولة لصالح السلاح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 26 - يناير - 2022 6:28 مساءً

اعتبر النائب زياد حوّاط أن تكريس الأعراف المخالفة للدستور يقوض أسس دولة المؤسسات لصالح غلبة قوة السلاح”.

وقال حوّاط في تغريدة على تويتر: “في سياسة تكريس الأعراف بعد الثلث المعطل، والانسحاب المذهبي للوزراء من الحكومة، لجأ الثنائي الشيعي إلى إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء في مخالفة دستورية ومصادرة لصلاحيات رئيس الحكومة. تكريس الأعراف المخالفة للدستور يقوض أسس دولة المؤسسات لصالح غلبة قوة السلاح”.