لبنان | مياه لبنان الجنوبي: نعمل مع كهرباء لبنان لاستعادة التيار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أنها “منذ بداية فصل الشتاء وموسم الامطار والثلوج والعواصف، وضعت كافة طواقمها وفرقها في حالة استنفار دائم لمواجهة نتائج الطقس على محطات وشبكات توزيع المياه في مختلف المناطق الخاضعة لصلاحياتها في محافظتي الجنوب والنبطية”.

وأشارت إلى أن “عمال ومستخدمي ومهندسي المؤسسة بذلوا جهودا مضنية لمعالجة وصيانة كافة الاعطال الطارئة حتى في الاماكن التي وصلتها العاصفة الثلجية وقطعت اوصالها وحولت طرقها الى أفخاخ جليدية”، موضحة أن “المشاكل والتحديات التي تواجهها فرق المؤسسة لم تتوقف عند حدود الطقس والعواصف، فبالرغم من كل الاوضاع الاقتصادية الضاغطة والانتشار السريع للطفرة الجديدة من فايروس كورونا واصلت فرقنا عملها في الخطوط الامامية لضمان استمرار التغذية بالمياه في كافة المناطق”.

ولفتت الى أن “التحديات بلغت مؤخرا مستوى غير مسبوق وكانت أغلبها خارجة عن ارادة وصلاحيات المؤسسة ولا سيما ما يتعلق بالطاقة والكهرباء، مع انقطاع كافة خطوط الخدمات العامة عن محطاتها ومنشآتها في كافة الدوائر من صيدا حتى الناقورة مرورا بالزهراني والنبطية وصور وبنت جبيل وجزين”.

وذكرت أن “فرق المؤسسة التي حاولت وبكافة الوسائل، تأمين البدائل حينا والتواصل مع مؤسسة كهرباء لبنان لاستعادة التغذية بالتيار الكهربائي، واجهتها مشاكل اضافية تمثلت بقوة الفولتاج المرتفع الذي تسبب ويتسبب بأعطال واحتراق موصلات وتوقف مضخات عن العمل ليزيد في اعباء أكلاف الصيانة التي تكافح المؤسسة لتأمينها بالحد الأدنى الممكن وتبذل جهودا مع كافة الجهات والشركاء لتأمينها”.