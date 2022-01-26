لبنان | جمعية بيروت ماراثون تمنح جوائز تقديريّة للمراكز الطبيّة للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ومستشفى سان جون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

زارت السيّدة مي خليل، مؤسِّسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون، المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق في 25 كانون الثاني لشكر الفريق التابع للمراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية على دعمهم لجمعية بيروت ماراثون.

خلال زيارتها، منحت السيدة خليل جوائز تذكارية لمراكز الجامعة اللبنانية الأميركية مستشفى رزق ومستشفى سان جون، وقدمت شهادات لجميع المتطوّعين الذين شاركوا في هذا الحدث المميّز.

أقيم الحفل بحضور:

السيد سامي رزق رئيس مجلس ادارة المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية – مستشفى رزق

دكتور رولا فرح

دكتور رشيد رحمة

السيد سعد الزين مساعد رئيس الجامعة للمشاريع الخاصة.

وقد كانت المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية، مستشفى رزق ومستشفى سان جون الشريك الطبيّ الرسميّ والحصريّ لسباق ماراثون بيروت 2021. وقد تواجدت فرقهم في ثلاث نقاط تفتيش طبيّة مختلفة لمساعدة المتسابقين وإسعاف إصاباتهم.

من خلال ذلك، استطاعت المراكز الطبيّة نشر رسالة الأمل على نطاق أوسع وبالتوازي مع شعار السباق: “نركض متّحدين من أجل الأمل” وأعادت تأكيد مهمّتها المتمثّلة في الطب بإنسانية.